Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi, Simge'nin sevilen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı taraftarların isteği üzerine söyleyerek Instagram hesabından paylaştı.

Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansıMagazinIcardi'den 'Aşkın Olayım' performansı

 

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