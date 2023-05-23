Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi, Simge'nin sevilen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı taraftarların isteği üzerine söyleyerek Instagram hesabından paylaştı. 23 Mayıs 2023 MagazinIcardi'den 'Aşkın Olayım' performansı MAGAZİN Sıla Türkoğlu'ndan yeni bölüm videosu 3 hafta önce MAGAZİN Serenay Sarıkaya'nın dizide şarkı söylediği anlar gündem oldu 1 ay önce ELELETV Oyuncu Sıla Türkoğlu ile yeni baharı selamlıyoruz 1 ay önce MAGAZİN Hande Erçel'ten İtalya paylaşımı 1 ay önce