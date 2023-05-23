Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı

Attığı gollerle Galatasaraylı taraftarların gözdesi olan Arjantinli yıldız oyuncu, kendisiyle özdeşleşen şarkı 'Aşkın Olayım'ı seslendirdi.
Icardi, şarkının sahibi Simge Sağın'a da mesaj göndererek, "Özür dilerim Simge Sağın, senin kadar iyi değil ama Galatasaray taraftarı için denedim" yazdı.
SİMGE: BU ARTIK ICARDI'NİN ŞARKISI
Şarkısının Icardi ile özdeşlemesi hakkında konuşan Simge, ''Aşkın Olayım'' şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı" ifadelerini kullanmıştı.
'BEŞİKTAŞLIYIM AMA MÜZİSYENİM DE...'
Simge, "Aşkın Olayım şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak 'Niye bizim tribünde çalmadı' dedim. Şarkım çaldığı için Icardi'nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten" dedi.