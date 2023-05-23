Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi, Simge'nin sevilen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı taraftarların isteği üzerine söyleyerek Instagram hesabından paylaştı.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı - Resim : 1

Attığı gollerle Galatasaraylı taraftarların gözdesi olan Arjantinli yıldız oyuncu, kendisiyle özdeşleşen şarkı 'Aşkın Olayım'ı seslendirdi.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı - Resim : 2

Icardi, şarkının sahibi Simge Sağın'a da mesaj göndererek, "Özür dilerim Simge Sağın, senin kadar iyi değil ama Galatasaray taraftarı için denedim" yazdı.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı - Resim : 3

SİMGE: BU ARTIK ICARDI'NİN ŞARKISI

Şarkısının Icardi ile özdeşlemesi hakkında konuşan Simge, ''Aşkın Olayım'' şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı" ifadelerini kullanmıştı.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı - Resim : 4

'BEŞİKTAŞLIYIM AMA MÜZİSYENİM DE...'

Simge, "Aşkın Olayım şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak 'Niye bizim tribünde çalmadı' dedim. Şarkım çaldığı için Icardi'nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten" dedi.