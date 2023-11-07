Melisa Sözen: Arka arkaya dizi yapma taraftarı değilim!

38 yaşındaki Sözen, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Ünlü oyuncu sinema, televizyon ve tiyatro proje hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MELİSA SÖZEN: İZLEYİCİDEN REAKSİYON ALMAK AYRI TATMİN YARATIYOR

Bu sezon ‘Aile Yalanları’ adlı oyun ile tiyatro sahnelerinde olacağını ve provaların devam ettiğini anlatan oyuncu, “Henüz sahneye koymadık ama yakında izleyici ile buluşacağız. Hazırlıklar güzel gidiyor heyecanlıyız. Tiyatroda seyirci ile birebir olmak, o an izleyiciden reaksiyon almak ayrı tatmin yaratıyor. O yüzden çok seviyorum tiyatroyu. Ben tiyatroyu, sinemayı, televizyon işlerini birbirinden ayırmıyorum. Hepsinin içinde farklı zorluğu var” açıklamasında bulundu.

"ARKA ARKAYA DİZİ YAPMAKTAN YANA DEĞİLİM"

Sözen, her sene televizyona iş yapma taraftarı olmadığını da açıklayarak; "Genelde her proje arasına zaman koymaya çalışıyorum. Hem yenileniyorum hem de seyirci içinde bir karakteri bırakıp diğerine geçerken oyununun inandırıcılığını etkileyebiliyor. Belirli ara koymaya gayret ediyorum. O yüzden arka arkaya dizi yapmaktan yana değilim" şeklinde konuştu.

"BİLE İSTEYE KÖTÜ BİR ŞEYİN PARÇASI OLMAK İSTEMEM"

Son dönemde gelen senaryo projelerini okuduğunu söyleyen Sözen sinema filmlerinde kadının yeri için, "Mesela kadını öteleyen ve bu durumdan dert yakınan filmse bu, onun parçası olmak isterim; bile isteye kadını arka plana koyan bir iş ise bunda olmak istemem. Bile isteye kötü bir şeyin parçası olmak istemem. Günümüzde artık sinemada da, tiyatroda da, edebiyatta da kadının geri planda kaldığı dönemin sona erdiğini ve cinsiyet eşitliğinde de yol kat edeceğimizi düşünüyorum." dedi.