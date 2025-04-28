Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı sosyal medyada olay oldu

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı 'Kızıl Goncalar' dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

SAKALLARINA VEDA ETTİ

Dizide Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu uzun süredir sakallarını kesmiyordu. Ünlü oyuncu dizinin final bölümünün de çekilmesiyle sakallarına veda etti.

'HER HALİYLE YAKIŞIKLI'

Yazıcıoğlu'nun yeni imajına birçok yorum geldi. Bazıları ünlü oyuncuya "Her haliyle yakışıklı" derken; bazıları da "Sakal ona yakışıyordu" yorumlarında bulundu.