Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı sosyal medyada olay oldu
Final yapmaya hazırlanan Fox TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da 'Cüneyd' karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, imajında değişikliğe gitti.
Yağmur Topçu
Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı 'Kızıl Goncalar' dizisi final yapmaya hazırlanıyor.
SAKALLARINA VEDA ETTİ
Dizide Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu uzun süredir sakallarını kesmiyordu. Ünlü oyuncu dizinin final bölümünün de çekilmesiyle sakallarına veda etti.
'HER HALİYLE YAKIŞIKLI'
Yazıcıoğlu'nun yeni imajına birçok yorum geldi. Bazıları ünlü oyuncuya "Her haliyle yakışıklı" derken; bazıları da "Sakal ona yakışıyordu" yorumlarında bulundu.