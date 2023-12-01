Meryem Uzerli dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile bir arada

Sevilen oyuncu Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde ABD'li oyuncu Will Smith ile bir araya geldi. İki oyuncunun samimi sohbeti gözlerden kaçmadı.

Meryem Uzerli dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile bir arada

Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Hürrem Sultan rolüyle büyük beğeni toplayan Meryem Uzerli, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile bir araya geldi.

Meryem Uzerli dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile bir arada - Resim : 1

Festivelde giydiği kırmızı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu adeta geceye damga vurdu.

Meryem Uzerli dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile bir arada - Resim : 2