Meryem Uzerli dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile bir arada
Sevilen oyuncu Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde ABD'li oyuncu Will Smith ile bir araya geldi. İki oyuncunun samimi sohbeti gözlerden kaçmadı.
Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Hürrem Sultan rolüyle büyük beğeni toplayan Meryem Uzerli, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile bir araya geldi.
Festivelde giydiği kırmızı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu adeta geceye damga vurdu.