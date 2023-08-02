Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde

World of Statistics tarafından yapılan dünyanın en güzel kadınları listesine girmeyi başaran tek Türk Meryem Uzerli oldu.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde

İstatistik hesabı World of Statistics dünyanın en güzel kadınlarını belirledi. Listede yer alan tek Türk isim 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli oldu.

Meryem Uzerli tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesinde - Resim : 1

2 milyondan fazla takipçisi bulununan World Of Statistics'in hazırladığı listede, Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot ve Audrey Hepburn gibi isimler yer alıyor.

 