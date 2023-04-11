Meryem Uzerli'nin değişimi herkesi şaşırttı! İşte son hali...

Almanya-Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli ailesiyle birlikte Paskalya Bayramı’nı kutladı. Kızları Lara ve Lily ile çekilen kutlama karelerini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti.

Bundan önce de yüzüne estetik işlem yaptıran Uzerli'nin bu kez elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptırdığı öğrenildi. Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan ünlü oyuncunun simasının değiştiği görüldü.

HAYRANLARINDAN ÜNLÜ OYUNCUYA TEPKİ!

Meryem Uzerli’nin yüz ifadesinde değişikliği fark eden hayranları ise ünlü oyuncuyu estetik konusunda uyardı. Birçok takipçisi Uzerli’nin aile karelerinin altına ‘lütfen daha fazla estetik yaptırma’, ‘yanaklarına ne yaptın öyle’ diye yorum yazdı.

UZUN SÜREDİR YÜZÜME BİR ŞEY YAPTIRMIYORUM DEMİŞTİ

2020 yılında estetikleri nedeniyle çok eleştirilen güzel oyuncu, "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafından bulunmuştu.