Murat Ünalmış oğlunun 1. yaşını kutladı: "İyi ki doğdun benim canım yavrum"

'Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül', 'Bir Zamanlar Çukurova,'Gülcemal' gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz sene Şubat ayında bebek beklediklerini duyuran ikili, Nisan'da ise Selim Baran ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Murat Ünalmış'ın oğlu Selim Baran, 1 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, bebeğinin ilk yaş gününü sosyal medyadan kutladı.

Oğluyla bir çok fotoğrafını paylaşan Ünalmış, "Biricik yavrum. Babaların duası kabul olurmuş. Allahım seni korusun. Kötülüklerden uzak eylesin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Gönlünü, zihnini, yolunu aydınlatsın. Seni hakikati bilenlerden, doğru sözlülerden, erdemlilerden kılsın. Sağlık ve huzur versin. Hiç kimseye muhtaç etmesin. İyi ki doğdun benim canım yavrum. Seni verene bin şükür. Birinci yaş günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.