Murat Yıldırım ve dünyaca ünlü aktör Eva Green 'İki Ağaç' filminde buluşuyor
Ödüllü yönetmen Martin Scorsese'nin ortak yapımcısı olan, çekimleri Türkiye'de başlayan 'İki Ağaç' filminin başrollerini dünyaca ünlü Fransız aktris Eva Green ve Murat Yıldırım paylaşacak.
Elele Online
Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Martin Scorsese’nin ortak yapımcı olarak projeye katkıda bulunduğu “İki Ağaç” kod adlı filmin Türkiye’de çekimlerine başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde başrolleri Murat Yıldırım ve ünlü Fransız oyuncu Eva Green paylaşıyor.
Psikolojik gerilim türündeki filmin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
"İki Ağaç" kod adlı film; doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken, insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak.