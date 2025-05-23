Esra Bilgiç'in kırmızı elbiseleri yeni pozlarına beğeni yağdı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Esra Bilgiç, Instagram'da kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşım sonrası takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı.
Başrollerini Esra Bilgiç ve Birkan Sokullunun paylaştığı TOD Dizisi "Zamanın Kapıları" 2. sezon çekimleri tamamlandı.
İlk sezonu ile büyük bir ilgi gören "Zamanın Kapıları", izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek ikinci sezonunun afişini yayınladı. TOD’un orijinal dizisi, merakla beklenen yeni sezonda daha karanlık sırlar, sarsıcı yüzleşmeler ve heyecan dolu gelişmeler vaat ediyor. Yayınlanan afiş, izleyicilere hikayenin derinliklerine inmeleri için ipuçları sunarken, yeni sezonun daha da aksiyon dolu, entrikalarla bezeli ve çözülmemiş hesaplaşmalarla dolu olduğunu gözler önüne seriyor.
Güzel oyuncu Esra Bilgiç setten pozlarını paylaştı. Kırmızı bir elbise tercih eden oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
Bilgiç kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.