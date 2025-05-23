Helen Mirren, 400 karatlık kolyesiyle Cannes Film Festivali'nde!

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler stilleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Kırmızı halının vazgeçilmez kraliçelerinden Dame Helen Mirren, yaşına meydan okuyan zarafeti ve her zaman özgün duruşuyla bu yıl da farkını ortaya koydu.

GÖZ ALICI VE DEVASA!

Tercih ettiği sade ama bir o kadar da şık elbisesini tamamlayan devasa ve göz alıcı kolyesi, kelimenin tam anlamıyla "damga vurdu".

400 KARAT!

Kolyenin üzerindeki taşların toplamda 400 karat civarı olması ise dikkat çekti. Takıda toplam ağırlığı 400 karatın üzerinde olan bir dizi değerli taş var. Ortada 241 karatlık yastık kesim yeşil berilin ardından 109,48 karatlık daha oval şekilli bir beril ve 65,72 karatlık bir akuamarin taşı yer alıyor.

ÖZEL İŞÇİLİK!

Kolye her biri 18 ayar altın üzerine yeşil beril, akuamarin, turmalin, safir, elmas, paraibas ve tsavoritten (yeşil granat) oluşan çarpıcı bir düzenlemeyle çevreleniyor.

Kolyeyi tamamlayan ise Avustralya Güney Denizi'nden yıllar içinde elde edilen 29 nadir barok inci.

Marina Collier adındaki kolyenin bir fiyatı yok. Daha doğrusu yapılan açıklamaya göre satın alınmak istenirse bir fiyatlandırma yapılacağı söylenmiş…