Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı nikahından... Arzu Sabancı paylaştı
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı 9 Ekim 2021'de dünyaevine girdi. Arzu Sabancı, gecenin ardından Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın dans ettiği renkli anları paylaştı.
Geçtiğimiz yıl 18 Aralık’ta Bursa'da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı 9 Ekim 2021 tarihinde Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi.
Arzu Sabancı nikahtan fotoğraflar paylaşıp "Dün akşam nikahta hepimiz, çok güzel bir aşka ve sevgiye şahit olduk🙏🏻❤️Bir ömür boyu aynı aşkla bakın birbirinize, saygıyla, sevgiyle çok ama çok mutlu olun❤️Canım Nazlım ailemize hoşgeldin🧿 09.10.21" notunu ekledi.
Arzu Sabancı, Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın dans ettiği anların görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar için Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı evlendi haberine de bakabilirsiniz.