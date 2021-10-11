Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı nikahından... Arzu Sabancı paylaştı

Geçtiğimiz yıl 18 Aralık’ta Bursa'da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı 9 Ekim 2021 tarihinde Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi.

Arzu Sabancı nikahtan fotoğraflar paylaşıp "Dün akşam nikahta hepimiz, çok güzel bir aşka ve sevgiye şahit olduk🙏🏻❤️Bir ömür boyu aynı aşkla bakın birbirinize, saygıyla, sevgiyle çok ama çok mutlu olun❤️Canım Nazlım ailemize hoşgeldin🧿 09.10.21" notunu ekledi.

Arzu Sabancı, Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın dans ettiği anların görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar için Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı evlendi haberine de bakabilirsiniz.