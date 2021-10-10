Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi: Nikahtan notlar
Geçtiğimiz yıl 18 Aralık’ta Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti dün akşam evlendi. İşte Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında düzenlenen sade nikah töreninden notlar, fotoğraflar...
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Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın ertelenen nikahları dün akşam yapıldı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi... İşte Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çiftinin nikahından fotoğraflar, notlar...
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Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, dün akşam Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında az kişinin katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendi.
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Nazlı Kayı’nın gelinliği Oscar de la Renta (@oscardelarenta) imzası taşıyor. Ayakkabısı ise Manolo Blahnik (@manoloblahnik) imzalı.
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Nazlı Kaya'nın 'Kocamla' notunu düşerek paylaştığı düğün fotoğrafı yaklaşık 45 bin beğeniye ulaştı.
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