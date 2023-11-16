Nehir Erdoğan: Bu yaştan sonra okula başladım

Yabancı Damat dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nehir Erdoğan önceki gün Etiler'de muhabirlerle ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

'RESSAM RENAN KALELİ İLE HİÇ BİRLİKTE OLMADIK'

Muhabirlerin “Ressam Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna Erdoğan, “Arkadaşlar, bir şehir efsanesidir aldı başını gidiyor. Renan benim sevgilim değil. Hiçbir zaman Renan ile birlikte olmadık. Bu haberleri her yazdığınızda ve ben evimde bu haberleri okuduğumda kahkaha atıyorum. Renan benim çok yakın arkadaşım" açıklamasında bulundu.

'BU YAŞTAN SONRA OKULA GİDİYORUM'

Erdoğan yarım bıraktığı okulu hakkında, "Ben alışverişe geldim. Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım. Derslere giriyorum. Bu yaştan sonra okula gidiyorum. Bu sene tek odağım okul. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü" dedi.