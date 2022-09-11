Netflix'in yeni dizisi: Andropoz'un konusu ne, oyuncuları kimler? Yayın tarihi belli oldu

Netflix Türkiye, Engin Günaydın'ın yazıp oynadığı "Andropoz" dizisinin yayın tarihini duyurdu ve diziden fotoğrafları paylaştı. Dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturuyor. Netflix diziyi şu sözlerle tanıtıyor: Aile babası Yusuf, 50’sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır. Peki, dizi ne zaman yayınlanacak? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Birlikte bakalım...

ANDROPOZ DİZİSİ YAYIN TARİHİ

Marmaris’te ailesi ile mütevazi bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf’un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alan Andropoz 7 Ekim'de izleyici ile buluşacak.

Engin Günaydın yazdı, oynadı.

Taylan Biraderler yönetti.#Andropoz 7 Ekim’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/yhNTKrC0zY — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 8, 2022

ANDROPOZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Peki, dizinin konusu ne? Andropoz"un konusu şöyle:

50’li yaşlarının başındaki Marmarisli, evli ve iki çocuk babası, tuhafiyeci Yusuf, bedeninin yaşlanmasını kafasına takan bir adama dönüşmektedir. Dış görünüşünü ve yaşam tarzını değiştirmek ister. En büyük hayali ise Meryem ile evlendikleri günden beri oturdukları evden, deniz kenarında bir eve taşınmaktır.

ANDROPOZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU