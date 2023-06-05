Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi! Zayıflama formülünü açıkladı

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisindeki "Alanur" rolüyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, 16 kilo verdiğini söyleyerek formülünü de anlattı.

"YATMADAN 4 SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKTIM"

Dizide dar kıyafetler ve topuklu ayakkabı giyen bir karakteri oynadığı için zaman zaman zorlandığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, bu süreçte kilo verdiğini söyledi. Sırrını anlatan ünlü isim, "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" ifadelerini kullandı.

"TATİLDE SAKİN YERLERİ TERCİH EDİYORUM"

Başrol olduğu dizinin ne zaman sezon finali yapacağını bilmediği için henüz bir tatil planı yapmadığını belirten Nurgül Yeşilçay, "Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum'u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul'dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum" dedi.