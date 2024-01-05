Nurgül Yeşilçay: Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlülerin başında gelen Nurgül Yeşilçay'ın bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. Yeşilçay, kendisi için endişelenen takipçileri için bir video paylaştı.

"Instagram amma önemli olmuş hayatımızda"

Yeşilçay, "Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki? Eğlence işte. Ne zamandır Instagram'a bir şey koymuyormuşum. Herkes soruyor 'İyi misin?' diye. İyiyim ya. Kitap okuyorum, çok özlemişim. Kitap okurken de sosyal medyaya bakmıyorum. Bomba gibiyim." ifadelerini kullandı.