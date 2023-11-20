Okan Karacan: Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yattım

Geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle karakolluk olan Okan Karacan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE YATTIM'

Ünlü oyuncu, "Her ailenin içerisinde olacak şeyler. Özelimiz maalesef herkese yansıdı. O süreçte altı ay annemle kaldım. Özel Fransız Lape Hastanesi'nde yattım. Beyin detoksu yapmak için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yattım. Kafası karışanlara öneririm. Herkesin profesyonel desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

Karacan, "Bu olaylar sanat hayatınızı etkiledi mi?" sorusuna da, "İster istemez etkileniyor. Üzgün olmamız hayranlarımı da etkiliyor" yanıtını verdi.

'AYAĞIM TAŞA TAKILIYOR'

Karacan, "Sanat hayatınız boyunca birkaç böyle olayla gündeme geldiniz" sözlerine, "Tesadüf mü, kısmet mi, şans mı bilmiyorum? Bir şeyi bir yere kadar getiriyorum, ayağım taşa takılıyor. Aslında düzgün bir insanım. Yanlış anlaşılmalar oluyor. 30 senede bir sürü kariyerimi etkileyecek şeyler var. Çok şükür sevenlerim doğrusunu biliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz, doğru bir tane... Bundan sonra çok dikkatliyim. Söylediklerim ve yaptıklarıma dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.