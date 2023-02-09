Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ Haluk Levent ile yardım toplayacak

Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldiğini belirten Ahbap Platformu kurucusu Haluk Levent paylaşımında, “Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldim. Çadır’dan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz” dedi.

Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldim.

Çadır’dan jeneratöre , güneş enerjisi şirketlerinden , yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ , Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak.

Her yerle görüşeceğiz💚 February 9, 2023

"MUAZZAM BİR MİLLETİZ"

Afetzedelere barınma sağlanması için harekete geçen Levent, konteyner satın alacaklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Muazzam bir milletiz. Konteyner firmaları ile görüştüm. Sıfır maliyetle 2000 yerine 3000 konteyner satın alacağız. Ve Elazığ depreminde yaptığımız gibi hemen valiliklerle protokol yapacağız. Bugün Hatay'dayım yine. Yarın diğer şehir valilikleri ile görüşeceğim. Haydi bakalım."