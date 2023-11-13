Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır'dan 42. yaşına özel paylaşım: Hoşgeldin yeni yaş!

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. ‘Ömer’ dizisinde ‘Gamze’ karakterini canlandıran Gökçe Bahadır Instagram hesabından 42. yaşına özel bir fotoğraf yayınladı.

"YARGIYI BİR KENARA BIRAK VE YAŞA"

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, doğum günü gönderisine anlamlı bir mesaj yazdı.

Hoş geldin yeni yaş! Çözebilmiş değilim tabii ki ama bildiğim şey mutlu olduğun işi yap, etrafını sevdiklerinle doldur, sağduyulu ol, etrafını fark et, hisset, empati kur, yargıyı bir kenara bırak ve yaşa.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gökçe Bahadır (@gokce.bhdr)'in paylaştığı bir gönderi

Geçen yıl müzisyen Emir Ersoy'la dünyaevine giren Gökçe Bahadır, verdiği bir röportajda evliliğinin nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:

“Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Aşık Gökçe'nin gözü hiçbir şey görmez. Her şey bir yana; aşk bir yana, sevdiğim bir yana olur. Evlilikle törpüleniyorsun, sert tarafların o kadar da sert olmuyor artık. Beraberlik her şeyin üstesinden gelme gücü veriyor. İki kişilik düşünüyorsun. Tabii dengede olmak çok önemli; bireysel mutluluğunu da göz ardı etmemeli insan. Sen mutlu ol ki etrafını da mutlu et.”