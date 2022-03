Oscar Ödüllü ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti! William Hurt kimdir? William Hurt filmleri ve biyografisi

William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödüllü oyuncu Hurt, 1980'li yılların ünlü dram filmlerinden Marvel evreninin yapımlarına varan geniş bir kariyere sahipti. William Hurt'un oğlu Will, 'Hurt ailesinin, sevgili baba ve Oscar ödüllü aktör William Hurt'un 13 Mart 2022'de, 72. doğum gününden bir hafta önce vefatının yasını tutması büyük bir üzüntüdür. Ailesi arasında, eceliyle huzur içinde öldü. Aile Şu anda mahremiyet talep ediyor' açıklamasını yaptı.

Başarılı aktör, 2018 yılında ölümcül prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Mark Ruffalo, Antonio Banderas, Russell Crowe, M Night Shyamalan gibi isimler Hurt'ün hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

WILLIAM HURT KİMDİR?

William Hurt 20 Mart 1950 tarihinde Washington'da dünyaya geldi. Altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşayan William Hurt, anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu. Bir yaşındayken annesinin ünlü mirasyedi Henry Luce III ile evlenmesiyle birlikte gezginci hayatı birdenbire değişiveren oyuncu, üvey babasının isteği üzerine sıkı bir teoloji eğitimi görmeye başladı.

Juilliard'da John Houseman denetiminde drama eğitimi alan Hurt, disiplin problemi çektiği için mezun olmadan okuldan ayrıldı. Şansını Oregon'da denemeye karar veren oyuncu, Eugene O'Neill'in Long Day's Journey Into Night adlı oyunuyla birlikte ilk sahne deneyimini yaşadı. Bir süre Ashland Shakespeare Festivali'nde çalışan Hurt, 1976 yılında buradan New York'a geçerek Circle Repertory Topluluğu'nda devamlı oyuncu olarak çalışmaya başladı.

1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı. Ertesi yıl Lawrence Kasdan'ın Body Heat adlı suç dramında kurnaz bir kadınla hastalıklı bir ilişkiye giren kalın kafalı bir yargıcı canlandırdı. 1983 yılında Kastan ile ikinci kez bir araya gelerek The Big Chill adlı noir tarzındaki filmde, intihar eden arkadaşının cenazesi dolayısıyla lise arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelen uyuşturucu bağımlısı bir Vietnam askerini canlandırdı.

1985'TE KISS OT HE SPIDER WOMAN'LA OSCARA SAHİP OLDU

1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun Kiss of the Spider Woman adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan eşcinsel vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri boyunca çok farklı karakterleri etkileyici ve de gerçekçi bir üslupla canlandıran oyuncu, 1986 yapımı Children of a Lesser Goddaki öğretmen ve 1987 yapımı Broadcast Newsdeki televizyon spikeri karakterleriyle iki kez daha Oscar'a aday gösterildi.

1988 yılında üçünücü Kasdan-Hurt ortaklığı gündeme geldi ve ikili The Accidental Tourist adlı Anne Tyler uyarlamasına birlikte imza attı. Bundan sonraki yıllarda daha çok ticari ve ikinci sınıf filmlerde gözüken oyuncu, Woody Allen'ın Alice adlı filminde Mia Farrow'un olgun kocası tiplemesiyle oldukça beğeni topladı. Ardından Kasdan'ın I Love You to Death adlı gerilim filminde rol alan oyuncu, 1991 yılında The Doctor adlı dram filminde gırtlak kanserine yakalanan bir cerrahı canlandırdı.

Jurassic Park ile kariyerinin ilk dev bütçeli filmini gerçekleştiren Hurt, bu filmin ardından bir bağımsız yapımda, Wayne Wang'in 1995 yapımı Smoke filminde rol aldı. Oyuncu, bu filmde canlandırdığı yazma problemi çeken Brooklyn'li yazar karakteriyle eleştirmenlerden beğeni topladı. 1996 yılında Franco Zeffirelli'nin, Charlotte Brondt uyarlaması Jane Eyrede rol alan Hurt, aynı yıl Michael adlı filmde alaycı bir bulvar gazetecisini canlandırdı.

1998 yılında film noir türünün başarılı örneklerinden Alex Proyas'ın Dark City adlı filminde dedektif rolünü oynayan oyuncu, The Propositionda sorunlu bir milyoneri canlandırdı. 1960'lı yılların bilimkurgu serisinin büyük ekrana uyarlanmış hali olan Lost in Space adlı filmde profesör John Robinson'u canlandırdıktan sonra, One True Thing adlı filmde aşırı tenkitçi baba portresi çizdi.

En az sinema kadar tiyatro alanında da tanınmış bir isim olan William Hurt, bugüne kadar yetmişin üzerinde oyunda rol aldı. Bunlardan David Rabe'in Hurlyburly adlı oyunu, oyuncuya Tony Ödülü adaylığı getirdi.

WILLIAM HURT FİLMLERİ

1980 - Altered States

1981 - Eyewitness, Vücut Isısı

1983 - The Big Chill, Gorky Park

1985 - Örümcek Kadının Öpücüğü

1986 - Başka Tanrının Çocukları

1987 - Broadcast News

1988 - A Time of Destiny, The Accidental Tourist

1990 - Ölümüne Sevmek, Alice

1991 - Until the End of the World, The Doctor

1992 - The Plague

1993 - Mr. Wonderful

1994 - Second Best, Trial by Jury

1995 - Duman

1996 - New York'ta bir çılgın, Michael, Jane Eyre

1997 - Loved

1998 - Lost in Space, Karanlık Şehir, One True Thing

1999 - The 4th Floor, Gün Işığı, The Big Brass Ring, Do Not Disturb

2000 - Contaminated Man, The Miracle Maker

2001 - Rare Bird, Yapay Zeka, The Simian Line

2002 - Changing Lanes, Nearest to Heaven

2004 - The Blue Butterfly, Köy, The Kinh

2005 - A History of Violence, Geçmişin Peşinde, Syriana

2006 - Kirli Sırlar, The Legend of Sasquatch

2007 - Mr. Brooks, Beautiful Ohio, Noise, Into the Wild

2008 - Bakış Açısı, The Incredible Hulk

2009 - The Countess

2010 - The Yellow Handkerchief, Robin Hood

2011 - The River Why, Late Bloomers, Hellgate

2013 - The Host, The Disappearance of Eleanor Rigby, Fire in the Blood, Days and Nights

2014 - Winter's Tale

2016 - Race, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

2018 - The Miracle Season, Avengers: Sonsuzluk Savaşı

2019 - Avengers: Endgame

2020 - The Last Full Measure

2020 - The Trial of the Chicago 7

2021 - Black Widow