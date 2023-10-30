Öykü Karayel yeni dizisi "Arak" için imaj tazeledi

Arak dizisi Show TV’nin merakla beklenen dizilerinin başında geliyor. İlker Kaleli ile Öykü Karayeli buluşturan Most Yapım imzalı diziyi Ender Mıhlar yönetiyor. Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz, Aslı Gönülay veAyşin Akbulut‘un yazdığı dizi ekibi bugün sete çıktı.

Dizi için yeni imaj

“Arak” için dizinin Zeynep’i Öykü Karayel‘in imajını yenilediği ve saçlarını kestirdiği öğrenildi. Hayatlarını hırsızlık yaparak kazanan Talan ailesinin öyküsünü anlatan “Arak”ta İlker Kaleli “Kara” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken “Arak”ta Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, Furkan Kalabalık, Bedir Bedir, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Beril Kolcu, Ozan Kasal, Yıldıray Şahinler ve İlker Aksum başlıca rolleri canlandıracak.

Dizi, hırsızlık yaparak geçinen ve bu suç dünyasında kendine yer bulan Talan ailesinin hem iç dünyalarına hem de yaşadıkları toplumdaki yerlerine derinlemesine bir bakış atıyor. Ailenin içindeki sevgi, sadakat, ihanet ve hayatta kalma mücadelesi, "Arak"ın temel taşlarını oluşturacak.