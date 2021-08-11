Oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Muhteşem Yüzyıl'da Afife Hatun, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana karakteriyle diziseverlerle buluşan oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sabina Toziya'nın vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." sözleriyle duyurdu.

Sabina Toziya geçen sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Usta oyuncu, yılbaşı tatilinde Makedonya'ya gitmiş; Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı esnada bayılarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde tümör tespit edilen Toziya operasyon geçirmişti.

OKTAY KAYNARCA'DAN MESAJ

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol aldığı Sabina Toziya'nın vefatı sonrası Oktay Kaynarca Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm …..Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu …

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Dizi oyuncularından Ceren Benderlioğlu ise "İçimden bir parça koptu …. Bu sefer tamam olmadı sabina olmadı …. Seni çok özliycem 🙏🙏🙏🙏🙏" mesajını paylaştı.

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Sabina Toziya'nın ölüm haberinin ardından dizi oyuncularından Ozan Akbaba "Ne diyim… Güzel kadın, ne diyim… Hep güzel kalacaksın" mesajını paylaştı.

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Oyuncu Dilşad Şimşek ise birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşıp altına "Canım Sabina🤍 Kelimeler ne kadar anlamsızlaşıyor böyle zamanlarda… Ne yazsam az geliyormuş gibi… İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim yol arkadaşım olmuşsun da tatlı hikayelerini dinlemişim🤍Güzel Sabina… Huzur içinde uyu…" notunu düştü.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.

"Sabina Toziya, oyunculuk ve tiyatro serüvenini şöyle anlatmıştı: Ağabeyim Üsküp'te Türk tiyatrosunda bir aktördü ve bu nedenle genç yaşımdan itibaren sahne benim ikinci evim haline geldi. İzleyiciler salonda temsili keyifle izlerken, ben perde arkasında gizlendiğimi hatırlıyorum. İşte o an orada mastekst (Sakal ve bıyık yapıştırıcısı) kokusu hissettim. Bir tiyatro efsanesi diyor ki: Bu kokuyu bir defa aldıktan sonra hiç kimse o büyüden kurtulamaz. Sahnede canlandırılan olaylar gerçek hayatta yaşananlara kıyasla bana daha gerçekçi geliyordu. Öğrenciyken birçok gösteride oynadım, aktrist olmaya karar verdim. Başarılı bir audition sonucunda Üsküp Drama Tiyatrosu üyesi oldum ve emekli oluncaya kadar o tiyatroda çalıştım. Aktörler için emeklilik sadece idari bir süreçtir, elimiz kolumuz yettiği kadar sanatımızı icra etmeye devam ediyoruz. Makedonya'daki diğer tiyatrolarda konuk sanatçı olarak görev aldım. Ancak Türk tiyatrosunda sahne almam, benim için özel bir anlam ifade ediyor"

MUHTEŞEM YÜZYIL SERÜVENİ

Sabina Toziye, Türkiye'de oyunculuk öyküsünü ise şöyle anlatmıştı: Dizinin yapımcısı Nermin Eroğlu Üsküp'e ziyarete geldiğinde dizinin Makedonca seslendirilmiş halini izlediğinde benimle tanışmak istemiş. Kısa bir süre sonra kendisinden bana deneme çekimleri yapmamız için bir teklif geldi, böylece Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun rolünü bana lâyık gördüler.