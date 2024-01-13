Oyuncu Sevil Uyar anne oldu

2004'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında beşinci olan Sevil Uyar, 2014 yılında Levent Kılıç ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz ay müjdeli haber gelmişti.

Ünlü oyuncu anne oldu

Çift aralık ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Sevil Uyar, kızı Venüs ve oğlu Marsel ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim, paylaşımına "Venüs ve Marsel'im.Dualarınızı ve maşallahınızı alalım arkadaşlar" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sevil Uyar Kılıç (@seviluyar)'in paylaştığı bir gönderi

"Geç paylaşmak istedim" demişti

Uyar, hamileliğini 27 Nisan 2023 tarihinde öğrendiğini "Yeşili boşuna sevmiyormuşum demek uğur getirdi. Bu fotografta daha cok yeniyiz ama şimdi 36 hafta olduk şükür geç paylaşmak istedim" ifadeleriyle duyurmuştu.