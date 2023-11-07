Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ’u yemek hazırlarken paylaştı

Şimdilerde "Aile" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki marifetini bir kez daha gösterdi. Aşçılığa ilgi duyan ve eğitim alan Tatlıtuğ, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'e yemek hazırladı.

"Yapmış.."

Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yatığı andan fotoğraf paylaşan Özge Özpirinçi, paylaşımına "Yapmış.." şeklinde yazdı. Özpirinçci paylaşımına eşi Burak Yamantürk, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i etiketledi.

"Gastronomi uzun zamandır ilgimi çekiyor"

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfağa olan ilgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Uzun zamandır oyunculuk dışında ilgimi çeken bir şey var, aşçılık, gastronomi ve mutfak..."