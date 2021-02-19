Paris Hilton'a doğum gününde diz çöküp böyle evlenme teklifi etti
40. yaş doğum gününü kutlayan Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, bir yıldır birlikte olduğu girişimci sevgilisi Carter Reum'un evlenme teklifi etmesiyle nişanlandı.
17 Şubat'ta 40. yaşına giren dünyaca ünlü Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
PARİS HİLTON'A DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Doğum günü kutlaması için Paris Hilton’u özel bir adaya götüren Carter Reum, diz çöküp evlenme teklifi etti. Reum, evlilik teklifi sırasında Hilton'a elmas bir yüzük hediye etti. People dergisine göre Hilton,13 Şubat’ta evlenme teklifine ‘evet’ dedi.
NİŞAN FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Daha önce 3 kez nişanlanan Paris Hilton, erkek arkadaşı Carter Reum ile nişan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
PARİS HİLTON: SONSUZA KADAR EVET DEDİM
Plajda yapılan nişan esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Hilton, “Doğum günüm için tropikal cennete özel bir yolculuk planladı.