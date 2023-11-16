Pelin Karahan eşinin hastalığını anlattı

Oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz aylarda iki kez ameliyat olan eşi Bedri Güntay'ın geçirdiği zor günler hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

'EŞİMİN CİĞERİNE EMBOLİ ATTI'

Eşinin sağlık sorununun 10 gün boyunca anlayamadıklarını belirten Karahan, "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu'' dedi.

'HASTALIK BİZİ GERÇEK İLE YÜZLEŞTİRDİ'

Geçirdiği zor günleri anlatan ünlü oyuncu, "Hastalık bize bazı şeyler öğretti; ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçek ile yüzleştirdi hastalık bizi" açıklamasında bulundu.