Rapçi Sefo'nun Samsun'daki aile evinde yangın çıktı

Rap şarkıcısı Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır'ın Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sitede bulunan 10 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Komşuların da hızlı müdahalesiyle büyük bir yangının önüne geçildi.

'YARDIMA KOŞAN KOMŞULARIMIZIN HAKKI ÖDENMEZ'

Bunun üzerine ünlü rapçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sefo, ''Dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez.'' dedi.