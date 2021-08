Yazar Aslı Perker'in son romanı: ‘Ayrılığın İlk Günü’

Bir ayrılığın ardından geçen her saat, her dakika ve her saniye düşünceler arasında süzülüyoruz. Aşkın hayatımıza kattığı tüm güzellikleri bir anda süpüren ayrılıklarla mücadelemiz ise tamamen bize özel. Yazar Aslı Perker’in kaleminden okuduğumuz ‘Ayrılığın İlk Günü’ bir aşkın kapanış perdesinden itibaren yaşananları, tanıdık hisleri ve yüzleşmeyi anlatıyor. Perker, “İyi ki bugünün genç kadını değilim diyorum. Geçmişte çok güzel ayrılıklar yaşadım. Derin, anlamlı, üzücü, bir mesajla bitmeyen ilişkiler. Nerede o eski bayramlar gibi olacak ama gerçekten de nerede o eski ayrılıklar” diyor ve o ilk güne, ayrılıktan sonraki sayfalara davet ediyor.

Röportaj: BARAN ALIŞKAN

Fotoğraf: DİLAN BOZYEL

Yeni kitabınız ‘Ayrılığın İlk Günü’ okuma listemizin favorileri arasında. Bizi heyecanlandıran bu romanın hazırlık sürecinde neler yaşandı? Nasıl bir yaratım süreci yaşadınız?

Birkaç sebepten çok zor bir süreç oldu. Bunlardan ilki pandemiye denk gelmesi. Aslında romana pandemiden önce başlamıştım ama ara vermek zorunda kaldım. Sonra baktım ki bunun sonu gelmeyecek, biteceğe benzemiyor, zor koşullarda çalışmaya devam ettim. Çoğu zaman düşünmeye bile vaktim yoktu. İkinci sebebi ise ayrılığı anlatmanın çok zor ama aynı zamanda kolay olmasıydı. Şunu demek istiyorum: Aslında söylenecek şeyler çok basit, ama bu kadar basit şeyleri edebiyat çerçevesinde ve günlük dile düşmeden söylemek çok zor. Umarım başarmışımdır. O kısmını okur takdir edecek.

Bahsi geçen bu 24 saatte kahramanımızı ve bizi neler bekliyor?

Ne beklemiyor ki... Aslında, ayrıldıktan sonra aylarca sürecek olan bir acının ilk gününe sıkışmış hali. İlk gün her şey hücum eder ya insanın üstüne; oh iyi oldu, ben şimdi ne yapacağım, ben daha iyilerine layığım, ondan iyisi yok... Bunları yaşarken bir de aslında çok daha hayati, karar vermesi gereken çok daha hassas bir konuyla karşılaşıyor kahramanımız. Ona da sürpriz oluyor. Ve yine kendini sorgulamaya başlıyor tabii. Bizi neler bekliyor konusuna gelince, şimdiye kadar okuyanlardan duyduklarımı söyleyeyim: “İşte bu benim!”

Roman, sayfalarının arasında sakladığı hikayeyi neye borçlu? Sizi bu hikayeyi anlatmaya ikna eden itici gücü merak ediyoruz…

İlham kaynağı, ben, siz, bütün kadınlar. Pandemi sürecinde telefonda çok mesaim oldu. Uzaktaki yakındaki arkadaşlarımla telefonda çok daha uzun konuşmaya başladım ve tabii arada çok fazla ayrılık hikâyesi de vardı. Bir müddet sonra hemen hemen hepsinin aslında aynı olduğunu fark etmeye başladım. Bütün kadınlar, farklı geçmişlerden, kültürlerden de gelse, apayrı iş kollarından da olsa yeni tip bir flört şeklinden, ayrılık hallerinden, erkeklerin kaçınganlığından bahsediyordu. Birbirlerinin hikâyelerini onlara hiç anlatmadım, ama anlatsam ne kadar aynı olduğuna şaşırırlar. Ayrılığı İlk Günü sanıyorum günümüz aşk hikayesinin bir özeti.

Satırlarda buluştuğumuz karakterlerin yaratım sürecinde nelere dikkat ettiniz? Aslı Perker’in kaleminden çıkan karakterlerinin ortak bir özelliği var mı sizce?

Evet, sanıyorum bütün karakterlerim daima bir iç hesaplaşma peşinde. Buna ilk romanım ‘Başkalarının Kokusu’nda yapmaya başladım ve yedinci romanımda hala devam ediyorum. Gerçek benim için çok önemli, bu da karakterlere yansıyor.

Gerçek bir ayrılığın ilk gününü tek nefeste tarif edebilir misiniz?

Kitabın kapağında da yazdığı gibi; “Onun gittiği gün yılın en uzun günü.”

