"Şakir Paşa Ailesi" dizisine sürpriz isim! Hazal Kaya kadroya katılıyor

Now Tv’nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Son dönemin dikkat çeken projelerinden biri olan dizinin Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmiş ve çekimlere kısa bir süre ara verilmişti.

Hande Altaylı’nın yazdığı diziye sürpriz bir isim katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hazal Kaya kariyerinde önemli bir yere sahip olan projelere imza atan Fatih Aksoy’la geçen günlerde bir araya gelmişti. Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı.

Rolü heyecanla kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’e hayat verecek.