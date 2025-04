Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. NOW TV'nin büyük heveslerle ekrana gelen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde felaketler peş peşe geldi

Dizinin önce platosunda yangın çıktı. Ardından yapıma RTÜK'ten cezalar da geldi. Şimdi ise Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Büyükada’daki tarihi konakta yangın çıktı ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Bu olay sonrası setteki platoda çıkan yangın nedeniyle Şakir Paşa Ailesi dizisinin 16'ıncı bölümde bitirileceği iddia edildi.

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi final mi yapacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin final yapacağı iddiaları doğru değil. Dizi bu sezon 16. bölümle sezon finali yapacak. Ardından seyirciyle yeni sezonda zaman atlamasıyla buluşacak. Kadroya Hazal Kaya ve Eda Ece gibi dikkat çeken isimler de gelecek sezon dahil olacak.