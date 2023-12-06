Sakla Beni dizisinde İncila karakterine hayat veren Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in yer aldığı "Sakla Beni"nin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme alıyor. Dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

"DAYAN İNCİLA CABBAR"

Son olarak sette Naz ile Mete'nin düğün menüsünü fotoğraflayan Baysel, Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısına gönderme yaparak "Dayan İncila Cabbar" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

SAKLA BENİ DİZİSİ 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

7 Aralık Perşembe akşamı altıncı bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunuyor.

Perşembe akşamı ekrana gelecek Sakla Beni’nin yeni bölümünün konusu şöyle;

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur.

Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar. Diğer yandan Mete ile evlenmek Naz'ı çok mutlu etse de, düğünde yaşananlar onun gerilim dolu bir gece geçirerek tekrar anne evine dönmesine neden olur.

Bu gelişme iki aile arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olurken, Naz, Kont Ziya’nın ezici otoritesiyle tanışmanın şokunu yaşar.