Salih Bademci metrobüse bindiği fotoğrafı paylaştı: Metrobüsün en keyifli hali

Salih Bademci şimdilerde Kanal D'de ekrana getirilen Dilek Taşı dizisinde hayat verdiği Mustafa karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dilek Taşı'nın Mustafa'sı Salih Bademci, toplu taşıma kullanan ünlü isimlerden oldu.

"Metrobüsün en keyifli hali"

Büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Bademci, arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüste çekilen fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Nurhan Özenen, sosyal medyada gündem olan poza, "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü. Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı.

Bademci ve Özenen, "Fanatik" adlı tiyatro oyununda birlikte sahne alıyor.