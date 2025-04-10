Şarkıcı Hadise ile yönetmen aşkı Şenol Sönmez ayrıldı! Ayrılığı sahnede duyurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dizinin yönetmen Şenol Sönmez ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise'nin aşkı kısa sürdü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre birbirlerini takipten çıkıp fotoğraflarını silen çiftten Hadise Londra konserinde seyircilerle dertleşti:

“Ben bugün bir olay yaşadım. Ve ben kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil. Bence bu da bir antreman… Ama bence bunu yapmalıyız. Ve bunu yapınca bir rahatlama geldi. O yüzden bu akşam bunu seyircilerimle paylaşmak istedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar bazen beklemeyi de severiz ya…”

İkilinin arasında neler olduğu ve ilişkilerinin devam edip etmediğiyle ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı bir araya getiren BKM yapımı “Esas Oğlan” dizisi, aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının ‘esas oğlan’ı bulma arayışını anlatıyordu.

Dijital bir platformda izleyici ile buluşan 8 bölümlük dizi, IMDB'de aldığı düşük puanla şaşırtmıştı. Dizi, dijital platformda yayınlanan projeler arasında en düşük puanı alanlar arasına girmişti.