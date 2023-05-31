Şarkıcı Melike Şahin evlendi!

2021 yılında Merhem albümüyle büyük çıkış yakalayan ve 'Bedelini Ödedim', 'Öpmem Lazım', 'Pusulam Rüzgar' gibi ses getiren şarkıların sahibi olan Melike Şahin, 5 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Sedat Bey ile evlendi.

MELİKE ŞAHİN: KARA GÖZLÜM SENİNLE BİR EV KURSAK YEMYEŞİL

Eşiyle verdiği gelinlik ve damatlıklı pozu paylaşan Melike Şahin, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı. Melike Şahin'in sade gelinliği ve Sedat Bey'in takım elbise içine giydiği boğazlı kazağı dikkat çekti.

34 yaşındaki Melike Şahin ve sevgilisi ilişkilerindeki 5. yılı bu fotoğrafı paylaşarak kutlamışlardı.