Serdar Ortaç: Dünya paralar gönderiyorlar, ben başkasına gönderiyorum

Önceki gece Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin röportaj ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.

'RAHATLIĞA ÖNEM VERİYORUM'

Uzun süredir aynı mont ve kıyafetlerle görüntülenen Ortaç konuyla ilgili, "Bu güzel ya. Rahat üstümdeki mont. Bir de şapkası var. Ben rahatlığa önem veriyorum. O yüzden hep aynı şeyleri giyiyorum. Her aldığımız böyle rahat olmuyor ki" dedi.

"53 YAŞINDAYIM, ARTIK YAŞLANDIK DİYEBİLİRİZ"

Geçtiğimiz günlerde Orhan Gencebay, müzik ile ilgili "Üretim durdu" demişti. Serdar Ortaç bu konuyla ilgili, "Biz gençken çok güzeldi. Gençtik o zamanlar isteğimiz çoktu. Şimdi hastalıklar geldi, yaşlandık. Yeni gençler yapacak. Bazı güzel şarkı yapan gençler de var. Bütün şarkılarımı okudular işte bence hepsi çok güzel. Herkesin dönemi var. 53 yaşımdayım ben. Artık yaşlandık diyebiliriz. Sahneye çıkınca yine herkes gülüyor ama bana, eğlendiriyorum. Çalışan demir paslanmaz" dedi.

"GÖNDERİLEN HEDİYELERİ BAŞKLARINA VERİYORUM"

Sosyal medyada yaptığı yayınlar hakkında konuşan Ortaç, "Ağabey, konser afişi yayınlarsan güzel. Ama mutfakta video açıp oranı buranı sallarsan güzel olmuyor. Düzgün kullananlara çok faydalı oluyor. Bak insanlara yararımız da oluyor. Adanalı bir çift buldum. Sesleri harika güzel. Hoşuma gidiyor onlarla birlikte şarkılar söylemek. Ben de kafa dağıtıyorum. Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum. Hediyeyi de onlara göndersinler bana lazım değil ki. Dünya paralar gönderiliyor yani. Ben başkalarına gönderiyorum." dedi.