Serenay Sarıkaya’dan Milano pozları

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının lansmanı için İtalya Milano'ya giden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın verdiği pozlar sosyal medyada çok beğenildi.

Serenay Sarıkaya’dan Milano pozları

Serenay Sarıkaya marka elçisi olduğu Fransız mücevher markası için Milano'ya gitti. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan oyuncu Milano'daki paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya’dan Milano pozları

Sarıkaya’nın Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.

 
 
 
 
 
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Serenay Sarıkaya (@serenayss)'in paylaştığı bir gönderi

 