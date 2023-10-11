Serenay Sarıkaya’dan Milano pozları
Dünyaca ünlü bir mücevher markasının lansmanı için İtalya Milano'ya giden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın verdiği pozlar sosyal medyada çok beğenildi.
Serenay Sarıkaya marka elçisi olduğu Fransız mücevher markası için Milano'ya gitti. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan oyuncu Milano'daki paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Serenay Sarıkaya’dan Milano pozları
Sarıkaya’nın Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.
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