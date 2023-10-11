Serenay Sarıkaya marka elçisi olduğu Fransız mücevher markası için Milano'ya gitti. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan oyuncu Milano'daki paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya’dan Milano pozları

Sarıkaya’nın Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.