Şeyma Subaşı: Arkadaşlar sevgilim taşın ötesi...

Bir süredir Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile birlikte olan Şeyma Subaşı, son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündemdeydi.

Ancak geçtiğimiz yıl sevgili olan çiftin aşkının doludizgin devam ettiği ortaya çıktı. Takipçileriyle Youtube hesabından soru cevap yapan Şeyma Subaşı, sevgilisini paylaştığı ilk fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

'BEĞENİLMEYECEK GİBİ DEĞİL, SEVGİLİM TAŞIN ÖTESİ...'

Erkek arkadaşıyla ilgili Subaşı, "Erkek arkadaşım Brezilyalı. Beğenilmeyecek gibi değil, galiba öyle doğdu bu çocuk. Ben aramadım o kendi geldi. Bizde de vücut kötü değil. Arkadaşlar, sevgilim taşın ötesi." dedi.

SÜREKLİ SEYAHAT EDİYOR ELEŞTİRİLERİNE DE YANIT VERDİ

Sürekli seyahat etmesiyle de gündemde olan hatta neredeyse kışı uzun zamandır geçirmeyen Subaşı, "Geçenlerde uyandım İstanbul'da. Bir anda gece kalktım ve 'Ben neredeydim' dedim. Işığı açtım ve İstanbul'da evindeyim oldum. Ben hangi ülkedeyim oldu. Bunu da yanlış anlamayın lütfen. Benden daha fazla gezenler de var bu arada." ifadelerini kullandı.