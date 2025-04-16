Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti beğenisi olay oldu

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sıla Türkyılmaz gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Pembe'nin zehirlenmesi ve Abdullah Bey'in trafik kazası geçirmesi izleyenleri ekrana kilitlemişti. Son yayınlanan bölümde ise Pembe'nin hayatını kaybetmesi dizide büyük ses getirmişti.

ANİ AYRILIK MERAK KONUSU OLMUŞTU

Dizinin sevilen isimlerinden oyuncu Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'in, yeni başlayacak bir diziden başrol teklifi aldığı için bu projeye veda edeceği iddia edilmişti. Ani ayrılığın nedeni herkes tarafından oldukça merak edilmişti.

HAYRAN SAYFASINDA YAPTIĞI BEĞENİ OLAY OLDU

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu son olarak Instagram'da kendi adına açılmış olan bir hayran sayfasında yazılan paylaşımı beğenerek yorum yaptı.

Taşçıoğlu'nun paylaşıma yorum yazması da dizinin sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Sibel Taşçıoğlu için yazılan veda mesajında ise şöyle yazıyordu:

''İçimdeki bu acı dinmeden susamam. Yazmadan, konuşmadan duramam. Sanki üç yıl boyunca bu dizinin bir parçasıymışım da bir anda, hiçbir sebep yokken beni hikayeden silmişler gibi hissediyorum. Bu zamana kadar izlediğim hiçbir dizide bu kadar güçlü ve merkezdeki bir karakterin böyle alelacele ve mantıksız bir şekilde hikayeden çıkarıldığını görmedim. O sadece bir karakter değildi, bu hikayenin ruhuydu. En çok da Sibel Hanım için kalbim yanıyor. Bu kadar yetenekli, bu kadar gerçek, bu kadar güçlü bir oyuncuya böyle bir veda mı reva görülür? O, ayakta alkışlanarak, en görkemli sahnelerle uğurlanmalıydı. Bu olanlar kabul edilemez. Mart ayında çekimlere gitmeye hazırlanıyordum, onu görmek için. Her şeyim hazırdı. Ama sonra dizinin uzadığını öğrenince “Zamanım var” dedim, erteledim. 4. sezon çekimlerinde gitmeyi planladım. Ama şimdi… sadece pişmanlık ve acı kaldı içimde. O yüzden şunu demek istiyorum: Hayatta hiçbir şeyi ertelemeyin. Çünkü yarının ne getireceğini asla bilemezsiniz. Ama şuna inanıyorum: Sibel Hanım’ı tekrar izleyeceğiz. Hem de çok daha güçlü, çok daha büyük bir projede. Çünkü böyle oyuncular silinmez. Onlar kalplerde yaşar. Beklenir. Ve hep sevilir…''

Usta oyuncu 'Tüm haksızlıklarla' yazan paylaşıma ''Çooooook teşekkür ederim'' notunu düşerek kalp emojisi koydu.