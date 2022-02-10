Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ve Caner Turp boşanıyor

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Güven, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

"SAYGIMIZ BAKİ"

Güven, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Gizem Güven & Caner Turp

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Gizem Güven, 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almaya başlayan Gizem Güven, Temiz Aile Temiz Gelecek dizisiyle ekran macerasına adım attı. Sonrasında İki Arada dizisinde oynayan Gizem Güven, 2002 yılında yer aldığı Sihirli Annem dizisiyle, tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Selena dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran Gizem Güven, bir süredir herhangi bir projede rol almıyor.

Eğitimine öncelik vermek istediğini belirten Gizem Güven, Beykent Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü bitirdi. YouTube'da ürettiği yaşam tarzı içerikleriyle dikkat çeken Gizem Güven'in Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.