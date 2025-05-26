Satürn Koç burcuna geçti! Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak yeni döneme giriyor
Disiplinin ve sorumluluğun öğretmeni Satürn, bugün itibariyle öncü ve cesur Koç burcuna 'merhaba' dedi. Bu geçiş, kısa süreli bir ziyaret gibi görünse de aslında hayatlarımıza dair çok önemli ipuçları ve yeni bir dönemin fragmanını sunacak. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak yeni döneme girecek. Peki, bu güçlü kozmik enerji değişimi, içimizdeki o hevesli Koç ruhuyla Satürn'ün ciddi tavrını bir araya getirdiğinde bizleri neler bekliyor? Gelin, bu yeni döneme birlikte bir göz atalım...
Merhaba astroloji meraklısı dostlar! 24 Mayıs 2025 itibariyle Satürn, yaklaşık 30 yıldır ilk kez Koç burcuna girmiş oldu. Astrolojide işler büyük ölçüde değişmek üzere. Bu özellikle; Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak için geçerli çünkü bu geçiş yepyeni bir bölümü başlatıyor.
Koç cesur, dürtüsel ve eylem odaklıdır, Satürn ise pragmatik, disiplinli ve metodiktir. Bu, bu geçişi bu kadar dönüştürücü kılan şeydir, çünkü Satürn'ün buraya gelişi bizi kendimiz için sorumluluk almaya zorlar...
Koç burcundaki Satürn sizden özerkliğinizi benimsemenizi, sorumluluk almanızı ve hırslarınız için sağlam bir temel oluşturmanızı istiyor. Satürn'ün dengeleyici enerjisi, Koç burcunun "önce atla, sonra düşün" yaklaşımına çok ihtiyaç duyulan bir gerçeklik kontrolü getiriyor.
İlk başta ağır bir değişim gibi görünse de, Satürn sıkı çalışmayı ve özveriyi kabul eder ve ödüllendirir, bu yüzden sonuçları görmeye hazır olun... ama yalnızca çalışmaya istekliyseniz!