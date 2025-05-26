Satürn Koç burcuna geçti! Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak yeni döneme giriyor

Merhaba astroloji meraklısı dostlar! 24 Mayıs 2025 itibariyle Satürn, yaklaşık 30 yıldır ilk kez Koç burcuna girmiş oldu. Astrolojide işler büyük ölçüde değişmek üzere. Bu özellikle; Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak için geçerli çünkü bu geçiş yepyeni bir bölümü başlatıyor.