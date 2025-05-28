Burcunuza göre hangi çiçeksiniz?
Her burç belirli karakteristik özellikler taşır ve bu özelliklerle uyumlu çiçekler de doğada mevcuttur. Çiçeklerin enerjisi, şekli, rengi ve anlamları burçlarla eşleştirilerek bir kişilik yansıması gibi yorumlanır. Peki burcunuza göre hangi çiçeksiniz? Aşağıda her burç için en çok ilişkilendirilen çiçek yer alıyor:
Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)
Çiçeği: Lale
Koç burcu enerjik, cesur ve lider bir yapıya sahiptir. Lale, baharın gelişini müjdeleyen, dimdik duran ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken bir çiçektir. Tıpkı Koç gibi kendini göstermekten çekinmez.
Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)
Çiçeği: Şakayık
Boğa burcu zevklerine düşkün, estetik ve romantiktir. Şakayık, zarif güzelliği ve dolgun yapısıyla lüksü ve ihtişamı simgeler. Aynı zamanda sabırla açar – bu da Boğa’nın sağlam ve sabırlı doğasıyla örtüşür.
İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)
Çiçeği: Papatya
İkizler sosyal, konuşkan, neşeli ve değişken bir burçtur. Papatya, doğallığı ve saflığı simgeler, aynı zamanda "seviyor mu, sevmiyor mu?" gibi oyunlarla hafif bir merak duygusunu da barındırır.
Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)
Çiçeği: Nilüfer
Yengeç duygusal, koruyucu ve sezgiseldir. Nilüfer, çamurlu sularda bile güzelliğini koruyarak açar; bu da Yengeç’in duygusal derinliklerinden doğan zarafetine işaret eder.