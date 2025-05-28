Burcunuza göre hangi çiçeksiniz?

İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çiçeği: Papatya



İkizler sosyal, konuşkan, neşeli ve değişken bir burçtur. Papatya, doğallığı ve saflığı simgeler, aynı zamanda "seviyor mu, sevmiyor mu?" gibi oyunlarla hafif bir merak duygusunu da barındırır.