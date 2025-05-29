Kızılcık Şerbeti sezon finalinden yeni kareler yayınlandı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümle sezon finali yapacak. Dizinin oyuncu kadrosundan önemli isimlerin çıkmasının ardından nasıl bir sezon final yapacağı merak konusu. Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı merakla beklenirken, diziden kareler yayınlandı.
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İlk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamları Show TV’de izleyici ile buluşuyor. Dizi 30 Mayıs Cuma günü 103 bölümle sezon arası verecek.
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Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı merakla beklenirken, diziden kareler yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 103. Bölümünde; Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır.
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Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır.