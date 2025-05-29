Survivor Dilşah aylar sonra sevgilisine kavuştu

Survivor'da 23 Mayıs akşamı yaşanan elemede veda eden isim Dilşah oldu.

"KURTLAR SOFRASINDAYIM"

Elendikten sonra ilk kez açıklama yapan Dilşah, "Survivor için 5 yıl mücadele ettim ve sonunda geldim. Buraya ilk ayağımı bastım ve şu duyguya kapıldım; kurtlar sofrasındayım" dedi.

SEVGİLİSİNE KAVUŞTU

Türkiye'ye dönen Dilşah Kurt, aylardır ayrı kaldığı erkek arkadaşı Anıl Kabak'a kavuştu. Sevgilisini havalimanında karşılamaya gelen Kabak, duygusal anlar yaşadı.

BİR SÜREDİR AŞK YAŞIYORLAR

Survivor Dilşah Kurt'un kendisi gibi boksör olan Anıl Kabak ile uzun süredir aşk yaşadığı biliniyor.