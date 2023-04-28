Sıla Türkoğlu'ndan yeni bölüm videosu
Kızılcık Şerbeti, RTÜK'ten aldığı 5 bölümlük yayın durdurma cezasını mahkemenin iptal etmesinin ardından bu akşam tekrar izleyici ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, izleyiciye kısa bir mesaj gönderdi.
Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Oyuncu Sıla Türkoğlu da dizinin yeniden başlaması nedeniyle izleyicilere video ile mesaj gönderdi.
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