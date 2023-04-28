Sıla Türkoğlu'ndan yeni bölüm videosu

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Oyuncu Sıla Türkoğlu da dizinin yeniden başlaması nedeniyle izleyicilere video ile mesaj gönderdi.