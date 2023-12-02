Sinem Kobal'ı aldattığı iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi: Bir deli kuyuya taş atıyor...

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir kullanıcının "Selena aldatıldı." iddiaları, geçmişte Sinem Kobal'ın oynadığı bir karakterle bağdaştırılarak okları Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftine çevirmişti.

"KAMERAYI KAPATIN DA BİZİ EVE BIRAKIN"

2016'da dünyaevine giren ve iki kızları olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, önceki gece bir otelden çıkarken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden çift, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

"İŞİN ASLINI SİZ BİLİYORSUNUZ"

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen 'ihanet' iddialarına gülerek cevap veren 49 yaşındaki İmirzalıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın. Eyvallah canlar.