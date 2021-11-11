Sunal Ailesi'nden duygulandıran mesajlar: "Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim..."

Türk sinemasının güldüren ismi: Kemal Sunal... Bugün usta sanatçının doğum günü... Sevenleri, ailesi usta sanatçıyı doğum gününde mesajlarla anıyor.
Ali Sunal babasının doğum gününde kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınladı. Ali Sunal şu mesajı paylaştı:
Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun.
Ezo Sunal da babasıyla çekilen 2 kare fotoğrafı paylaştı ve altına şu notları düştü:
İyi ki doğmuş babamm… bu fotoğraftaki gibi öperek kutlamak ne çok isterdim… o kadar bizimle ki, bazen içerden çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum hala… çok seviliyorsun babacım çok ❤️ #kemalsunal #iyikidoğdunkemalsunal