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Sunal Ailesi'nden duygulandıran mesajlar: "Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim..."

Bugün, 2000 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Kemal Sunal'ın doğum günü... Kemal Sunal'ın ailesi babalarının doğum gününü duygusal paylaşımlarla kutladı...

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Türk sinemasının güldüren ismi: Kemal Sunal... Bugün usta sanatçının doğum günü... Sevenleri, ailesi usta sanatçıyı doğum gününde mesajlarla anıyor. 

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Ali Sunal babasının doğum gününde kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınladı. Ali Sunal şu mesajı paylaştı:

Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun.

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Ezo Sunal da babasıyla çekilen 2 kare fotoğrafı paylaştı ve altına şu notları düştü:

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İyi ki doğmuş babamm… bu fotoğraftaki gibi öperek kutlamak ne çok isterdim… o kadar bizimle ki, bazen içerden çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum hala… çok seviliyorsun babacım çok ❤️ #kemalsunal #iyikidoğdunkemalsunal