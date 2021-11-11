Sunal Ailesi'nden duygulandıran mesajlar: "Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim..."

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Ali Sunal babasının doğum gününde kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınladı. Ali Sunal şu mesajı paylaştı:

Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun.