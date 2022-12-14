Survivor 2023'te yarışacak ikinci ünlü belli oldu! Acun Ilıcalı'dan açıklama var

İlgiyle takip edilen yarışma Survivor'ın 2023 kadrosunda yer alacak isimler belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosuna Berdan Mardini'nin katıldığını açıklamasının bir yeni ismi daha duyurdu. Ilıcalı, Instagram üzerindenSurvivor 2023 kadrosuna Ümit Erdim'in de katıldığını duyurdu.

ÜMİT ERDİM SURVİVOR 2023 KADROSUNDA

Acun Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Ümit Erdim ise "Hadi hayırlı olsun" notunu yazdı.

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini olmuştu. Ilıcalı "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştıŞarkıcı Berdan Mardini de "Hepimiz için hayırlı olsun, bakalım beni neler bekliyor?" notunu düşmüştü.

YENİ SEZONDA FORMAT NASIL OLACAK?

Yeni sezonun formatıyla ilgili ipuçları yayınlanan tanıtımla gelmişti. Eski görüntüler arasında konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak" demişti.

SURVİVOR 2023 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.