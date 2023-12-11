Survivor 2024'te takımlar belli oldu: Mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Survivor 2024 All Star'a katılacak isimler belli olmuştu. Dün akşam da takımlar netleşti. Peki, 2024 Survivor'da kırmızı ve mavi takımlarda hangi isimler yarışacak? İşte dün akşam belirlenenen kadrolar...
Survivor, 2024'te yeni konseptiyle 1 Ocak'ta başlıyor. Acun Ilıcalı, "Kırmızı ve mavi takım olarak yolculuğa başlayacaksınız. Survivor'ın ilk bölümü 1 Ocak'ta ekranlara gelecek. Bu da şu demek ilk defa 1 Ocak'tan önce Dominik'te çekime başlayacaksınız. Açıkçası yaklaşık 10 gün sonra yolculuğa çıkmanız gerekiyor. Yeni yılı orada karşılayacaksınız. Bu da bir olacak" dedi.
Survivor All Star'ın kadrosu belli oldu! #Survivor2024 #SurvivorAllStar2024 #SurvivorTürkiye #SurvivorAllStar #ACUNMEDYA #TV8 pic.twitter.com/Z2UA00pdcP— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) December 10, 2023
Survivor 2024 All Star takımları da belli oldu... İşte Kırmızı ve Mavi takımlarda yer alacak isimler:
KIRMIZI TAKIM
- Merve Aydın,
- Pınar Saka,
- Nagihan Karadere,
- Gizem Memiç,
- Aleyna Kalaycıoğlu,
- Berna Keklikler,
- Doğukan Manço,
- Ersin Korkut,
- Sercan Yıldırım,
- Turabi,
- Bozok Goren,
- Nihat Altınkaya,
- Özgür Tetik
MAVİ TAKIM
- Seda Aktuğlu,
- Seda Ocak,
- Nefise Karatay,
- Begüm Yücetan,
- Sahra Işık,
- Damla Can,
- Yiğit Poyraz,
- Hakan Hatipoğlu,
- Yasin Obuz,
- Yunus Emre Özden,
- Ogeday Girişken,
- Furkan Kızılay
Survivor All Star'ın kadrosu belli oldu! #Survivor2024 #SurvivorAllStar2024 #SurvivorTürkiye #SurvivorAllStar #ACUNMEDYA #TV8 pic.twitter.com/Z2UA00pdcP— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) December 10, 2023