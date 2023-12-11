Survivor 2024'te takımlar belli oldu: Mavi ve kırmızı takımda kimler var?

Survivor, 2024'te yeni konseptiyle 1 Ocak'ta başlıyor. Acun Ilıcalı, "Kırmızı ve mavi takım olarak yolculuğa başlayacaksınız. Survivor'ın ilk bölümü 1 Ocak'ta ekranlara gelecek. Bu da şu demek ilk defa 1 Ocak'tan önce Dominik'te çekime başlayacaksınız. Açıkçası yaklaşık 10 gün sonra yolculuğa çıkmanız gerekiyor. Yeni yılı orada karşılayacaksınız. Bu da bir olacak" dedi.

Survivor 2024 All Star takımları da belli oldu... İşte Kırmızı ve Mavi takımlarda yer alacak isimler:

KIRMIZI TAKIM

Merve Aydın,

Pınar Saka,

Nagihan Karadere,

Gizem Memiç,

Aleyna Kalaycıoğlu,

Berna Keklikler,

Doğukan Manço,

Ersin Korkut,

Sercan Yıldırım,

Turabi,

Bozok Goren,

Nihat Altınkaya,

Özgür Tetik



MAVİ TAKIM