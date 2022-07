Survivor Damla Can formunu nasıl koruyor? İşte egzersiz rutini

Bir dönem Survivor'da yarışan Damla Can, Haziran ayında Formsante Dergisi'nin sorularını yanıtladı. Televizyonda yer aldığı programla hayran kitlesini arttıran Damla Can’ın hayattaki vazgeçilmezi spor. Düzenli ve sıkı antrenmanı sayesinde fit bir görünüme kavuşan Damla Can hem yarışmayla ilgili soruları hem de egzersiz rutinini Formsante'ye anlattı.

Damla Can, "O döneme göre daha formda ve fit görünüyorsun. Hem egzersiz hem de beslenme rutinini bizimle paylaşır mısın? sorusunu şöyle yanıtlıyor:

Teşekkürler… Çocukluğumdan gelen cimnastik geçmişim ve disiplinim var; bu ikisini şu anda da egzersiz ve beslenme programıma yansıtmaya gayret ediyorum. Hatta kısaca programımdan bahsedeyim. Benim için ilk sırada gelen egzersiz kardiyo çalışması; olmazsa olmazım. Her antrenmanıma 30 dakika koşu ile başlıyorum. Çünkü koşarken her şeyden uzaklaştığım ve kendimi yoruldukça daha iyi hissettiğim başka bir alan yok. Bu idmana ilave olarak sadece kendi vücut ağırlığımı kullanarak bir antrenman yapıyorum.

4x3x30-20 şeklinde (4 farklı hareket 3’er set 20 veya 30 tekrar) karın egzersizleri, ardından bacak ve sırt egzersizlerini yapıyorum. 30 dakika yavaş tempolu koşu (bunu kendinize göre uyarlayıp 3 dk koşu 1 dk yürüyüş olarak interval çalışabilirsiniz.)

3×30 crunch

3×20 leg raise

3×45 sn plank

3×20 bicycle crunch

3×20 back extension

3×20 superman

3×20 bridge

3×20 swimming

3×20 squat



Bununla beraber senede iki ya da üç kez minumum iki ay süren her gün düzenli olarak uyguladığım yoga egzersizleri bulunuyor. Beslenme düzenime oldukça özen göstermeye çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum çünkü tatlıyı özellikle çikolatayı çok seven biriyim… Vazgeçemediğim şey filtre kahve, her sabah uyandığımda ilk işim kendime kahve yapmak oluyor ardından spor veya yoga üzeri spor sonra kahvaltı. Günde iki öğün besleniyorum; sabah genellikle yulaflı yoğurt ve akşam için mutlaka balık veya tavuk salata yiyorum. Arada tabii ki herkes gibi benim de makarna veya pizza yediğim zamanlar oluyor 🙂 Ama karbonhidrat ağırlıklı beslendiysem ertesi gün antrenmanını daha acımasızca yapabiliyorum.

